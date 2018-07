Thaila Ayala publica homenagem para amiga que morreu de câncer

A atriz Thaila Ayala publicou um emocionado texto de despedida após a morte de sua amiga Mel, uma garota de 10 anos que lutava contra um câncer.

A atriz fez questão de ressaltar o aprendizado que teve em sua relação com a menina.

"O dia em que conheci a Mel eu ainda me achava forte, muito forte. Até que aquelas portas da ala infantil de tratamento de câncer se abriram na minha frente e dei de cara com aquele ser de luz. Ela era só luz".

"Eu sempre pedia a Deus força quando ia visitá-la para que pudesse passar força pra ela, mas na verdade, quem passava força era ela pra mim, ela que estava me ensinando o tempo todo, e eu achando que pudesse estar passando algo pra ela".

De acordo com Thaila, a jovem chegou a se curar da doença, mas sofreu com outro câncer tempos depois: "Ela tinha cinco anos e já lutava bravamente pela sua vida. Essa luta durou alguns anos. Vi ela ser curada e também vi um outro câncer aparecer e lá estava ela pronta para começar mais uma luta. Foram cinco anos de luta, metade da sua vida".

"Mel viveu entre quimioterapias, radioterapias, drogas pesadíssimas para pulmão, coração e pra tanta coisa que não faço nem ideia. Transplantes (sim, foram mais de um), mas sempre com um batom pra alegrar a sua carinha que bem poucas vezes parecia abalada".

"Mel partiu ontem e a dor não cabe no meu peito. Eu não queria que ela partisse, queria ela aqui me cobrando todas as coisas que havia prometido a ela. Mas sabe lá porque Deus quis diferente", lamentou.

Leia a íntegra do texto escrito por Thaila abaixo: