Thaila Ayala mostra estoque de 'tranqueiras' para enfrentar tempestade Ida em Nova York

A atriz Thaila Ayala Foto: Iara Morselli / Estadão

Thaila Ayala está em Nova York, grávida de Francisco, seu primeiro filho com o ator Renato Góes. Na noite de quarta-feira, 1, a atriz postou nas redes sociais a preparação para esperar a tempestade Ida, que atingiu a cidade nesta quinta-feira, 2, com fortes ventos e chuva, causando alagamentos e alerta de tornado.

Na tarde de ontem, Thaila postou fotos passeando e comendo por Nova York, porém voltou para a sua hospedagem e teve que sair na chuva para comprar comida e se preparar para a tempestade que estava chegando.

"Temporal caindo em Nova York, vários alertas no celular de furacão, de ventania, de inundação. Corri na farmácia para me preparar, estou ensopada", contou Thaila no stories do Instagram, mostrando os salgadinhos, bolachas, chocolate e balas que comprou. "Estava com muita saudade das minhas tranqueirinhas".

Thaila Ayala compartilhou sua preparação para enfrentar a tempestade em NY Foto: Reprodução Instagram / @thailaayala

O furacão Ida continua avançando pelo Atlântico Norte, causando fortes tempestades e inundações nos Estados Unidos. Em Nova York, pelo menos 15 pessoas morreram na região desde a noite de quarta-feira.

Antes de entrar nos Estados Unidos, ela enfrentou a tempestade Grace no México em 18 de agosto, durante a quarentena obrigatória. "To com medo? Não, imagina", afirmou Thayla na ocasião.