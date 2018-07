Thaila Ayala faz batismo religioso aos 30 anos

"A data da sua eternidade começa com o seu batismo." Não essa foto não é das melhores, não ela não combina c meu feed mas ela é mais especial do que todas as outras juntas, porque eu me batizei! Sim eu já tinha sido batizada quando criança, mas eram os meus pais escolhendo por mim e me mostrando desde pequena o único verdadeiro caminho, o único verdadeiro amor, Deus. Mas hoje eu tive a chance de escolher novamente o caminho dele, de reforçar minha fé em Deus e renascer no seu amor! Obrigada Deus pela minha vida em Cristo!

A photo posted by Thaila Ayala (@thailaayala) on Aug 22, 2016 at 6:40am PDT