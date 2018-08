Thaila Ayala emociona seguidores com texto sobre morte de seu cão

A atriz Thaila Ayala ao lado de seu cãozinho. Foto: Instagram / @thailaayala

A atriz Thaila Ayala lamentou a morte de seu cãozinho e publicou um emocionante texto de despedida em seu Instagram neste sábado, 30.

"Meu filho, que você alegre o céu. Encontre meu pai por lá, foi ele que me ensinou a amar vocês, vai cuidar muito bem de você! [...] Te amo monstrinho! Te amo pra sempre! Infinita gratidão de poder ter vivido cada segundo do seu lado!", escreveu.

Thaila fez questão de relembrar bons momentos ao lado do pet: "Nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em casa triste, aos prantos, e você estava me esperando na porta. Me acompanhou até o sofá, sentou ao meu lado numa paz nunca antes vista e começou a lamber minhas lágrimas."

Nos comentários da foto, que já conta com cerca de 75 mil curtidas, diversos seguidores de Thaila desejaram força no momento de perda, e muitos também se identificaram com a sensação vivida pela atriz, por já terem passado por situações parecidas.

"Nunca vou esquecer de como você me escolheu, a sua grande festa e seus olhos brilhantes de amor quando me viu! Não tinha como não levar você pra casa. Você era como um bebê, precisava de atenção o tempo todo, dava um cansaço danado. Comeu metade da casa, e eu daria quantas casas eu pudesse pra você comer todas elas", relembrou a atriz.

Confira o relato completo abaixo: