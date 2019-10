Thaila Ayala e Renato Góes se casam em Olinda, Pernambuco

Os atores Thaila Ayala e Renato Góes, que se casaram em outubro. Foto: Instagram/@renatogoess

Thaila Ayala e Renato Góes decidiram oficializar o casamento neste sábado, 5, em cerimônia que aconteceu na Igreja do Carmo, na cidade de Olinda, em Pernambuco.

Os atores se conheceram durante uma sessão de fotos para uma marca em 2017 e estão juntos desde então.

Thaila cresceu na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

O pernambucano Renato nasceu em Olinda, onde ocorreu a cerimônia neste sábado.

As madrinhas do casamento, todas de azul, são personalidades: Sophie Charlotte, Débora Nascimento, Julia Faria, Fiorella Mattheis e Carol Sampaio.

Após a cerimônia no religioso, a festa ocorreu no castelo do Instituto Ricardo Brenand, no Recife, para quatrocentos convidados.

Assista ao vídeo: