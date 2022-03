Thaila Ayala e Renato Góes batizam filho aos pés do Cristo Redentor

Cerimônia aconteceu neste domingo, 6, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Foto: Pamela Miranda

A atriz Thaila Ayala e o ator Renato Góes celebraram o batizado do filho, Francisco, com uma cerimônia especial aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu neste domingo, 6, e reuniu familiares e amigos do casal.

"Aquele dia que o coração quase explode de gratidão por Cristo nosso senhor Deus. Entrego meu filho em tuas mãos hoje e sempre, afinal foi você quem me deu esse presente. Que ele seja apaixonado por ti como eu sou", escreveu a atriz ao publicar fotos da cerimônia no Instagram.

O casal escolheu a atriz Fiorella Mattheis e o fotógrafo André Nicolau para serem padrinhos de Francisco. Os dois comemoraram o momento e publicaram registros nas redes.

No Instagram, Fiorella escreveu: "Oficialmente comadres. É tão lindo ver a Thai conquistando seus sonhos, assim tão de pertinho… Enche meu coração".

André publicou fotos com o bebê e disse que estará sempre ao lado do afilhado. "Dia de amor puro. Batizado do nosso Francisco", celebrou.

Francisco nasceu em dezembro do ano passado. A atriz e Renato Góes se casaram em 2019 em uma cerimônia em Olinda, em Pernambuco.

