Thaila Ayala apresenta filho a Débora Nascimento: 'Tão mágico esse momento'

Momento em que Débora Nascimento segurou Francisco, filho de Thaila Ayala, no colo pela primeira vez Foto: Instagram / @debranascimento

As atrizes Thaila Ayala e Débora Nascimento aproveitaram o final de semana para reunir as famílias. Amigas de longa data, Débora ainda não conhecia Francisco, filho de Thaila e Renato Góes. Na ocasião, Débora não conseguiu segurar as lágrimas. “A emoção de conhecer um grande amor, o antigo, o novo, o de sempre, para sempre”, publicou a atriz em seu Instagram.

O encontro rendeu uma dose de lágrimas e as duas atrizes publicaram registros emocionantes do momento em que Débora segurou Francisco no colo pela primeira vez.

Thaila ainda comemorou ter amigas com tanta coisa para ensinar ao bebezinho de três meses. “Francisco conheceu titia Débora Nascimento e titia Sandra Santos. Tão mágico esse momento te apresentar nossa cria pra amigas tão importantes e com tanta história pra contar pro meu pequeno.”