Thaeme deixa maternidade com Liz, sua filha recém-nascida

Thaeme Mariôto ao lado da pequena Liz. Foto: Instagram / @thaeme

Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, deixou a maternidade do hospital São Luiz nesta terça-feira, 23, em São Paulo. Ela havia dado à luz sua filha Liz no último sábado, 20, fruto do relacionamento com o seu empresário Fábio da Lua.

A cantora sertaneja publicou uma série de fotos ao lado da recém-nascida no Instagram. "Antes de ver seu rosto, eu já sabia [como você seria]. Eu sonhava com você quase toda noite. Eu te esperava", escreveu ela.

Em outra imagem, as avós da pequena, Teresa Allinoro e Suely Marioto, aparecem segurando Liz. "Avós babonas e muito parceiras", disse Thaeme.

O pai Fábio da Lua enfatizou a força de Thaeme na mesa de cirurgia. Segundo ele, a esposa fez 39 horas de esforço tentando o parto normal. Como não conseguiu a dilatação ideal, teve de optar pela cesariana.

"Hoje eu posso afirmar: a garra de vocês, mães, é linda e grandiosa. Muito obrigado, Deus, por este momento único e por esta bênção de ser pai", concluiu o empresário.