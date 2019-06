Tessa Thompson sugere novos títulos caso 'Homens de Preto' tenha sequência

Tessa Thompson na premiere do filme 'MIB: Homens de Preto - Força Internacional'. Foto: Angela Weiss/AFP

O mais recente filme da franquia Homens de Preto tem uma nova recruta, uma mulher que é interpretada por Tessa Thompson. Por enquanto, a atriz está de acordo com o título da produção, centrado no masculino, mas afirma que já deu alguns palpites caso o longa tenha uma sequência.

"Eu lancei algumas ideias, como 'Pessoas de Preto', mas isso seria PiB [na sigla em inglês], que soa como um sanduíche. Eu sugeri 'Humanos em Preto', que seria HiB, mas soa como algo que você não quer ter", disse Tessa.

"Acho que podemos mudar o nome em algum momento", acrescentou ela. "Espero que possamos chegar ao ponto em que não seja digno de nota quando as mulheres se destacam nesses filmes, e acho que um filme como esse nos ajuda a chegar lá", completou a atriz.

Ao lado do colega de elenco Chris Hemsworth na premiere do filme MIB: Homens de Preto - Força Internacional, Tessa descartou a questão de gênero do título. "Não me importo", disse.

No longa, ela e Hemsworth assumem os papéis que Will Smith e Tommy Lee Jones tornaram famosos. Na sequência, a dupla continua a lidar com ataques ao redor do mundo. Os atores já tinham contracenado em Thor: Ragnarok.

Com informações da AP