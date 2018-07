'Tesourista' rouba a cena em nova música de Noel Gallagher

Noel Gallagher em apresentação no Lollapalooza Brasil 2016 Foto: Rafael Arbex / Estadão

O ex-Oasis Noel Gallagher resolveu surpreender em uma das novas músicas da Noel Gallagher's High Flying Birds. O artista incluiu um elemento inusitado na primeira apresentação de She Taught Me How To Fly: uma tesourista.

É isso mesmo, a apresentação contou com uma garota cuja função durante toda a música foi abrir e fechar uma tesoura em frente a um microfone. Além disso, para muitos, o instrumento inusitado estava inaudível e não fez qualquer diferença.

A banda apresentou She Taught Me How To Fly e a também nova Holy Mountain no programa Later... with Jools Holland, da BBC, no dia 31 de outubro. As duas músicas fazem parte do novo disco Who Built the Moon, que deve ser lançado em 24 de novembro.

Confira a apresentação (e tente ouvir o som da tesoura) no vídeo abaixo:

A apresentação mexeu com o Twitter. Muita gente foi para a rede social questionar ou brincar com a novidade instrumental.

Qual motivo da tesoura?? — Roland (@Rolandbotelho) 1 de novembro de 2017

A new one on me, Noel Gallagher has a backing scissor player. #laterjools — Rick Deckard (@1968bonner) 31 de outubro de 2017

Para usuário da rede social, é novidade Gallagher ter uma "tocadora" de tesoura para som de apoio.

Noel turn up the scissors, can barely hear them. — Homielang (@Homielang) 2 de novembro de 2017

Este outro tweet pede para o músico aumentar o volume da tesoura, que mal pode ser ouvida.

Am i the only person who watched Noel Gallagher's Jools Holland performance that actually kinda wanted a scissor solo? — Jake Bawden (@vibesonthefloor) 2 de novembro de 2017

Este usuário pergunta se é o único entre os que assistiram a apresentação que ficou com vontade de um solo de tesoura.

I would like to formally apply for the position of scissor player in Noel Gallagher’s high flying birds. https://t.co/OgBpZaItjP — Ewan Breeze (@breezeeboy) 1 de novembro de 2017

Um dos usuários que mostraram interesse em se tornarem "tocadores de tesoura" para a banda de Gallagher.

Até o irmão de Noel, Liam Gallagher, aproveitou a ocasião para zoar o antigo companheiro de Oasis, em mais um episódio da já histórica briga entre os irmãos. Alguns usuários perguntaram se Liam também tem um tesourista, ao que o músico respondeu ironicamente que "infelizmente não", mas que tem outras opções, como alguém descascando uma banana, grudando adesivos em um livro ou apontando um lápis.

Im afraid not but I do have somebody peeling a banana on stage sounds mega with a bit of reverb proper out there gear — Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 de novembro de 2017

I'm afraid not but I do have somebody sticking stickers in a book sounds mega with a bit of reverb on we'll out there gear — Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 de novembro de 2017