Terry Crews mostra como lavar as mãos ao som de ‘I Will Survive’

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, um dos principais meios recomendados por especialistas para evitar o contágio do vírus é lavar as mãos. E o ator Terry Crews mostrou um jeito divertido de realizar esse ato do dia a dia.

Crews aparece em um vídeo publicado nesta terça-feira, 17, no TikTok, uma rede social de compartilhamento de vídeos, dublando a música I Will Survive, sucesso da cantora Gloria Gaynor, enquanto lava as mãos. “É hora do corona[vírus]”, brinca o ator na legenda da publicação. Já no Instagram ele usou a legenda “hoje não, Satã. Eu vou sobreviver”, fazendo referência à letra da música.

O vídeo também faz referência a uma cena clássica da série Todo Mundo Odeia o Chris, em que Crews interpretou Julius. No episódio 22 da primeira temporada, quando está de folga do trabalho, o personagem aparece cantando I Will Survive em cima da mesa de casa.

Nas redes sociais também é possível encontrar outras formas mais divertidas de higienizar as mãos. Publicações mostram como lavar as mãos no ritmo de músicas das bandas e cantores Rage Against the Machine, Miley Cyrus e blink-182. Vale lembrar que a lavagem ideal dura 20 segundos, confira o passo a passo:

