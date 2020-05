Terry Crews grava vídeo dançando ao som de ‘Rain On Me’; veja

O ator Terry Crews usou o vídeo para divulgar a nova temporada de um programa apresentado por ele Foto: Danny Moloshok/ Reuters

O ator Terry Crews fez sucesso na internet após publicar na segunda-feira, 25, um vídeo em que aparece dançando enquanto escuta a música Rain On Me e toma um banho de mangueira. A canção é o resultado da parceria entre as cantoras Ariana Grande e Lady Gaga.

A publicação foi feita por Crews para divulgar o lançamento da nova temporada do programa de talentos America’s Got Talent, que ocorrerá nesta terça-feira, 26, e é apresentado por ele. “Molhado e selvagem para a temporada 15”, disse o ator na publicação. Ele também reforçou que o arco-íris que aparece no vídeo enquanto ele toma banho de mangueira é real.

Recentemente o ator também chamou atenção nas redes sociais por divulgar um vídeo em que aparece lavando as mãos ao som de I Will Survive, e também fez uma gravação mandando um recado em português para os fãs brasileiros: “Oi gente. Te amo, Brasil”.

Rain On Me foi lançada no dia 22 de maio e faz parte do novo álbum de Lady Gaga, Chromatica, que será lançado na próxima sexta-feira, 29, e também conta com parcerias com Elton John e o grupo de k-pop Blackpink.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais