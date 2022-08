Terry Crews ator de 'Todo mundo odeia o Chris' relata como tratou o vício em pornografia

O ator Terry Crews na série 'Todo mundo odeia o Chris'. Foto: Reprodução de 'Todo Mundo Odeia o Chris' (2005) / CBS

O ator Terry Crews, que atuou em sucessos como o filme As Branquelas e a séries Brooklyn Nine-Nine e Todo mundo odeia o Chris, participou de um podcast nos Estados Unidos e relatou em detalhes o vício em pornografia que precisou tratar. O astro revelou que a compulsão por ver conteúdo de sexo explícito afetou o casamento com a esposa, a atriz Rebecca King-Crews, pois Terry tinha de esconder a dependência. O ator desabafou sobre o assunto em entrevista ao projeto Fight The New Drug, canal do YouTube que se propõe a discutir sobre os perigos que o vício em pornografia traz.

"No começo não era fácil, por que eu ficava pensando: 'O que mais posso fazer?' Tive que, literalmente, escrever as coisas que eu poderia praticar ao invés de assistir pornografia", desabafou.

Na sequência, Crews continua seu relato dizendo que em momentos que se via sem nenhuma tarefa, encontrava dificuldade para não ceder ao vício. "Pornografia é como enlouquecer dentro de uma farmácia. Você está como uma criança solta, pegando todo o tipo de coisa ali e pode ser seriamente danificado", afirmou Terry.

O astro relembra que na infância nunca tinha visto conteúdo adulto, e que agora, com a acessibilidade em ter um computador ou smartphone, as pessoas podem ter a possibilidade de consumir pornografia de forma mais fácil. "Você tem o computador aí, e as coisas que as pessoas têm acesso... Nossa, a gente passou a ter acesso ao que existe de mais violento, degradante hediondo e criminoso", pontuou.

Crews segue dizendo que o tratamento médico e terapias para superar o vício tinham algumas tarefas que ele precisava cumprir no tempo livre. O astro fazia listas do que poderia fazer nesses momentos. "Era nesse nível de simplicidade. Dizia: 'ok, o que vou fazer agora?'. E aí eu ia ler um livro. E eu ficava ali no primeiro parágrafo, sofrendo. Eu me lembro quando disse: 'Vou ler pelo menos o primeiro parágrafo de um livro'. E aí o segundo parágrafo era interessante. E eu fui para o terceiro parágrafo, e falei: 'Uau'. Na décima página, eu já tinha esquecido tudo aquilo que normalmente estaria fazendo", finalizou o astro.