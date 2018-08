‘Teria feito um bom governo’, diz Silvio Santos sobre sua possível Presidência

O apresentador Silvio Santos Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

Acostumado a fazer perguntas aos participantes das gincanas no Programa Silvio Santos, o apresentador Silvio Santos trocou de lado neste domingo, 5, e respondeu às questões dos jornalistas Leo Dias e Fabíola Reipert durante o Jogo das 3 Pistas. Entre os assuntos abordados estavam seu futuro como apresentador no SBT, cirurgia plástica, filhas e até mesmo como teria sido uma possível Presidência caso tivesse sido eleito em 1989.

“Eu fui candidato e se o partido estivesse realmente legal e eu pudesse concorrer à Presidência, se eu ganhasse, tenho certeza, absoluta certeza que eu faria um bom governo”, disse o apresentador, que se candidatou pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB) antes de ter sua chapa impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Silvio também comentou que hoje ele vê a filha Patrícia Abravanel como a provável sucessora na apresentação do seu programa, e afirmou que hoje ele não faz mais nada no SBT além disso. “No SBT eu só apresento programa, eu não faço nada a não ser apresentar. No meu lugar, eu colocaria a Patrícia. Ela tem condições. É a que está em mais condições de pegar o meu programa e tocar tranquilamente”, disse.

Ainda no assunto filhas, quando perguntado qual é a favorita dele, Silvio riu e disse que é Rebeca, a quarta filha do apresentador. “Elas são todas legais, mas acho que a minha filha favorita é a Rebeca, que você não conhece. A Rebeca tem mais o meu jeito. É a mais parecida comigo, as outras são iguais à mãe, tudo bola murcha. A Rebeca é tão parecida comigo que é a única que até agora não conseguiu segurar um homem, é a única que não conseguiu casar. É muito exigente. Pra casar com ela, tem que ser um camarada legal, de respeito”, brincou.

“Daqui a cinco anos, coitado, se eu estiver vivo até lá…é muito ruim. Vi uma foto do Kirk Douglas com 102 anos. Para viver até os 102 anos com aquela cara, é melhor se matar. Não quero nem imaginar. Tô com 87, mais cinco, 92... Daqui a cinco anos vou estar quase morto. Se não estiver morto, vou estar quase morto. Pra que um homem quer viver até os 92 se não tem mais sexo, não tem mais nada?”, respondeu Silvio sobre o que ele espera para o futuro.

Os jornalistas não deixaram escapar a declaração e perguntaram ao apresentador quantas cirurgias plásticas ele já fez na vida. Silvio revelou que foram três e que desejava fazer uma quarta, mas seu médico vetou. “Já fiz três plásticas. No rosto. Você queria que eu fizesse aonde? Na barriga eu não fiz. A primeira eu fiz com 40 anos, a segunda com 60. A terceira com… Agora eu quero fazer outra, mas o médico disse que eu posso virar defunto e não quer fazer. É capaz de eu morrer na anestesia e ele não quer fazer”, divertiu-se.

