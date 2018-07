Teorias da conspiração sobre divórcio apontam culpa de Brad Pitt

Foto: Reuters

Os tabloides não perdem tempo e, poucas horas após o anúncio do divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie, diversos rumores foram levantados. A seção The Cut, da New York Magazine, reuniu alguns deles.

Além disso, o site aproveitou e criou sua própria teoria da conspiração. A NY Mag afirma que todas as histórias até agora apontam que a culpa seria do mau comportamento do ator. Isso poderia indicar, segundo a matéria, que Angelina teria preparado muito bem sua equipe de relações públicas para divulgar essa versão e ajudá-la a conseguir a guarda dos filhos.

Leia as teorias que estão circulando por aí:

- Angelina não concordava com a forma de Brad Pitt criar os filhos

Segundo o TMZ, 'fontes ligadas ao casal' afirmaram que Angelina estava 'extremamente chateada' com o método do marido de criar os filhos.

- Brad Pitt não controlava a raiva

Uma fonte teria dito, também ao TMZ, que Angelina acreditava que Pitt não sabia controlar a raiva e isso teria se tornado 'perigoso para as crianças'.

- Brad Pitt estaria usando maconha e álcool

A mesma fonte do TMZ teria afirmado que Angelina 'não aguentava mais' o consumo de maconha 'e, possivelmente, álcool' por parte do marido. Em 2013, o ator disse à revista Esquire que tinha largado as drogas para ter uma família.

- Brad Pitt teria 'ficado' com Marion Cotillard

Segundo a coluna Page Six, do NY Post, a atriz contratou um detetive particular, que teria descoberto que Pitt estaria traindo Angelina com a atriz francesa Marion Cotillard. Os dois contracenaram no filme Allied, que será lançado em novembro nos Estados Unidos. No entanto, People, US Weekly e TMZ apresentaram fontes que desmentiram a versão.

- Brad Pitt seria muito próximo do pai 'distante' de Angelina Jolie

Outra fonte da Page Six afirmou que o ator estaria mais próximo do pai de Angelina Jolie, Jon Voight, do que ela própria. A atriz tem uma relação distante com Voight.

- Prostituta russas

Ainda segundo o Page Six, o detetive supostamente contratado pela atriz teria dito que o clima fora das gravações de Allied 'estava cheio de drogas pesadas e prostitutas russas'.

- Brad estaria envolvido em algum tipo de 'incidente'

Segundo uma fonte do US Weekly, um 'incidente' que afetou toda a família aconteceu há uma semana. O acontecimento teria motivado a atriz a pedir o divórcio.