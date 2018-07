Teoria da conspiração defende que Melania Trump foi substituída por dublê

A primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Segundo a mais nova teoria da conspiração que está circulando nas redes, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi substituída por uma dublê para fazer aparições públicas em Washington.

A conspiração surgiu na última sexta-feira, 13, quando a jornalista Marina Hyde, do jornal inglês The Guardian, brincou em uma postagem em seu perfil oficial do Twitter ao dizer que Melania havia abandonado o presidente americano, Donald Trump.

“Absolutamente convencida de que Melania está sendo interpretada por uma atriz nestes dias. Teoria: ela o deixou (Trump) há semanas”, escreveu Hyde sobre um vídeo em que Melania, de óculos escuros, aparece ao lado do presidente, que fala na Casa Branca sobre a situação de Porto Rico.

Em seu perfil no Twitter, Joe Vargas, dono de uma empresa que comercializa produtos com substância da maconha, deu sequência à teoria:

“Esta não é ela. Pensar que eles iriam tão longe para tentar nos fazer achar que é ela na TV é surpreendente. Me faz imaginar o que mais é mentira”, escreveu no post que comparava foto anterior de Melania com print do vídeo de sua suposta dublê. A postagem foi retuitada 55 mil vezes e a teoria ganhou adeptos. Horas depois, em face da brincadeira, disse: “Trump começou as fake news. Eu comecei a Fake Melania. Vou pôr isto no meu currículo”.

O jornal americano The Washington Post ‘checou’ a veracidade da Melania que aparece ao lado de Trump. Após ponderar a teoria e as evidências de que ela tinha um dublê, a quem chamaram de Mulher X, inferiu uma conclusão: “A Mulher X não é ninguém mais que… Melania Trump. E por que ela está ali? Porque ela é esposa do presidente e, às vezes, viaja com ele para os lugares”.

Confira os tweets abaixo:

Absolutely convinced Melania is being played by a Melania impersonator these days. Theory: she left him weeks ago https://t.co/GDjX5Sr4L1 — Marina Hyde (@MarinaHyde) 13 de outubro de 2017

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 de outubro de 2017