'Tenho lidado com isso desde sempre', diz Millie Bobby Brown sobre sexualização em Hollywood

Atriz Millie Bobby Brown revelou em podcast que sentiu que a mídia a trata diferente desde que completou 18 anos. Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Protagonista da série Stranger Things e do filme Enola Holmes, Millie Bobby Brown falou sobre a sexualização infantil que sofreu ao crescer na indústria cinematográfica. Em entrevista ao podcast The Guilty Feminist, a atriz criticou a forma como esse problema afeta meninas desde cedo e disse que lida com isso há muit0 tempo.

A intérprete de Eleven completou 18 anos em fevereiro e disse que passa pelas mesmas coisas que outras garotas de sua idade. "A única diferença é que estou fazendo isso sob os olhos do público e isso pode ser sufocante", afirmou.

Segundo Millie, ela tem sido tratada diferente desde que atingiu a maioridade: "Estou percebendo diferenças na forma como as pessoas agem, em como a imprensa e as mídias sociais reagiram a eu me tornar maior de idade".

A atriz pontuou que o fato de ter completado 18 anos não deveria mudar a maneira como a tratam e disse que a situação é "nojenta". "Eu acho que é uma boa representação do que está acontecendo no mundo e como as meninas são sexualizadas. Eu tenho lidado com isso desde sempre", completou.

Durante a conversa, ela chegou a citar uma situação em que foi criticada por suas roupas durante uma aparição em um tapete vermelho quando tinha 16 anos. "Estava em todo lugar e eu pensei 'nossa, é sobre isso que deveríamos estar falando?'".

Millie Bobby Brown já participou de filmes como Godzilla e Enola Holmes, mas teve seu primeiro papel de destaque com o lançamento de Stranger Things, quando tinha apenas 12 anos. A quarta temporada da série será lançada em duas levas, nos dias 27 de maio e 1° de julho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais