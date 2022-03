'Tenho crises', revela Carol Dias, mulher de Kaká, sobre aborto

Carol Dias, mulher de Kaká, revela aborto espontâneo em segunda gravidez. Foto: Instagram/@diasleite

Nesta quarta-feira, 2, Carol Dias, mulher do ex-jogador Kaká, revelou no Instagram que sofreu um aborto espontâneo. A influenciadora e modelo tem uma filha de 1 ano com o atleta, Esther.

Ela postou um vídeo mostrando o chá revelação junto com um longo e emotivo texto explicando sobre o aborto. "A nossa filha já estava comigo assim que descobrimos a gravidez, ela já fazia parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela foi sonhada e já era muito desejada", escreveu em um trecho da publicação.

"O meu sentimento de mãe ainda é de poder ter feito algo para impedir essa perda, mesmo sabendo que nada poderia ser feito. [...] Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim, ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda... Ainda! Mas vai ficar", continua.

Carol Dias agradeceu ao marido, ao apoio da família e dos amigos, e aos médicos que cuidaram dela.

O vídeo já tem mais de 120 mil visualizações e nos comentários, fãs e amigos do casal demonstram apoio. "Sinto muito, Carol! Que Deus conforte o coração de vocês", "todo amor, amparo e carinho para vocês" e "que Deus esteja fortalecendo vocês nesse momento" foram algumas das mensagens que o casal recebeu.