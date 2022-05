'Temos muita frustração', diz Hayley Williams sobre revival dos anos 2000

Performance do Paramore durante o Z100 Jingle Ball, em Nova York, em dezembro de 2010. Foto: Reuters/Lucas Jackson

Para a cantora norte-americana Hayley Williams, vocalista do Paramore, o revival dos anos 2000, que tem ocorrido em diversas manifestações culturais recentes, principalmente na música, acontece porque “temos muita frustração no ar”. A declaração foi dada ao portal NME.

No começo de abril deste ano, a artista subiu ao palco do Coachella para cantar um dos maiores sucessos do Paramore, Misery Business, junto com a hedliner do festival, Billie Eilish, uma das maiores sensações da música pop atual.

Ainda em abril, outros dois ícones do pop rock de diferentes gerações, Avril Lavigne e Olivia Rodrigo, subiram ao palco juntas para cantar o hit de Avril, Complicated, do primeiro álbum da cantora canadense, Let Go, lançado em 2002.

A própria Olivia é apontada como um dos grandes nomes da música internacional responsável por trazer de volta a atmosfera pop rock que dominou o início dos anos 2000, com seu álbum de estreia, Sour (2021).

Machine Gun Kelly e Willow também são exemplos de artistas contemporâneos, do cenário pop internacional, que têm em seus trabalhos referências da cena pop-punk que prosperava nos anos 2000.

Anitta, com Boys Don't Cry, do álbum Versions Of Me (2022), também mostra essa tendência.

Sobre o “ressurgimento” dessa fase, Hayley disse ainda que esse resgate representa uma tentativa de volta para um tempo mais simples: “Há tanta frustração no ar agora e algumas pessoas querem voltar ao que parecia, em retrospectiva, como um tempo mais simples”.

Em novembro do ano passado, a artista brincou que o Paramore retornaria em algum momento de 2022. O último álbum de estúdio do grupo, After Laughter, foi lançado em 2017.