'Tem que parar essa ilusão de que dinheiro traz a p*** da felicidade', desabafa Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça lamentou a morte de sua cadela, Alice, na última quarta-feira, 12, em seu Twitter, e fez um desabafo sobre a reação de alguns fãs ao dia difícil que contou estar tendo.

"Nojo. Tudo se baseia em dinheiro. 'Problemas de rico'. Vocês tem que parar com essa ilusão de que dinheiro traz a p*** da felicidade. O fato de trabalhar não me torna uma mutante super-heroína, não", escreveu.

"Minha cadela morreu na frente da minha mãe, eu não posso ficar em casa com ela porque tenho que trabalhar. Não consegui comer nada hoje, minha mãe me manda áudio chorando de 10 em 10 minutos... Se fosse só ouvido entupido tava bom", explicou.

Marília ainda questionou: "Cadê a empatia diante do sofrimento das pessoas?"

Sobre a morte de Alice, a cantora afirmou que a cachorrinha foi vítima de um enfarte: "Foi causada por um incêndio nos arredores dos condomínios de Goiânia, acabamos de descobrir. Culpo quem agora? Quem vai trazer ela de volta?"

Confira as postagens feitas por Marília Mendonça abaixo:

se você me ver no caminho para a cidade, chegando na cidade, me ver mais fechada, tenha compaixão. eu sou ser humano. perdi meu animalzinho que amava. vou melhorar até mais tarde e cumprir com meu trabalho com excelência p vcs. obrigada.