'Tem coisas que devem ser responsabilizadas', diz Linn da Quebrada após falas de Nego Di

Nesta segunda-feira, 2, a cantora Linn da Quebrada usou as redes sociais para comentar falas transfóbicas feitas pelo humorista Nego Di. Foto: TV Globo

A cantora Linn da Quebrada usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para se pronunciar sobre as falas transfóbicas feitas por Nego Di durante o stand-up 98% – O Show.

O assunto tomou amplas proporções nas redes sociais. Em um dos trechos do show, o humorista se refere a Linn como "traveco", forma pejorativa pela qual não se deve tratar travestis e mulheres trans, e faz comentários sobre os órgãos genitais da cantora e o fato de ela ter "ficado" com a participante Maria durante uma das festas do BBB 22.

No Twitter, Linn compartilhou uma fala de uma internauta que dizia que a intenção de Di foi a de atacá-la e comentou sobre o assunto. Segundo ela, o humorista usa uma estratégia para "deslegitimar o que vem sendo construído há muito tempo". "Para nos distanciar ainda mais de nossa humanidade", completou.

Em outra postagem, ela ainda disse que a conduta do humorista é uma "atitude desesperada de tentar coagir manifestações potencialmente perigosas ao grupo que ele pertence". "Um riso que persegue, que tenta corrigir, que quer diminuir para criar a ilusão de que eles são maiores e mais fortes", escreveu.

O que mais me deixa puta eh que tudo isso que ele tá fazendo parece meticulosamente pensado pra deslegitimar tudo que temos construído há tanto tempo. pra nos distanciar ainda mais da nossa humanidade. não eh sobre o jogo do bbb, eh sobre o jogo que eles fazem aqui fora tbm https://t.co/yShIDehHBL — Linn da Quebrada ‍♀️ (@linndaquebrada) May 2, 2022

Após ter se manifestado no Twitter, a artista também usou o Instagram para compartilhar um texto e comentou sobre o caso. Com o título "Eu realmente não entendi tudo o que está acontecendo", Linn falou sobre a vida após o BBB e relacionou o que está vivendo com uma história contada pelo pai dela sobre Exu Elegbara, o orixá da transformação.

"Exu comeu e devolveu tudo o que tinha engolido. Essa é a primeira coisa que me atrevo a escrever desde que saí de casa. Fora tweets e boletos, claro", disse. A cantora afirmou que, na ânsia de se posicionar, já falou muitas "besteiras" na internet, mas que nunca foi violenta.

"Fui irresponsável e desmedida algumas vezes, mas nunca fiz para ferir intencionalmente alguém", completou. Ela ainda disse que "tem coisas que devem ser responsabilizadas" por tirar delas e de tantas outras pessoas algo que, segundo Lina, é inegociável: a humanidade.

Ela ainda revelou que, dentro do Big Brother Brasil, não se articulou da melhor maneira possível, mas que vê a sua participação no programa como um avanço para todas as travestis. "Eu perdi o programa, mas nós ganhamos outra coisa que não dá nem para mensurar. O Brasil me ama!", finalizou.

Procurado pelo Estadão, o humorista Nego Di não se pronunciou sobre o caso até o momento da publicação desta nota.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais