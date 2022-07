Tays Reis e Biel compartilham primeiros registros com a filha

Primeiro registro divulgado por Tays Reis com a filha, Pietra. Foto: Instagram/@taysreis

Na última terça-feira, 19, dois dias após Tays Reis completar 9 meses de gestação, nasceu Pietra, primeira filha da cantora com Biel. No Instagram, o casal tem compartilhado os momentos ainda na maternidade, em um hospital em São Paulo.

A notícia foi divulgada por Tays, momentos após o parto. Segundo a cantora, ainda não estava esperando pelo nascimento da filha, que foi uma surpresa, após ir para o hospital com dor. "Minha médica falou 'é agora, vai nascer'. Nasceu, estou me recuperando, deu tudo certo", contou nos Stories do Instagram.

Para comemorar o primeiro dia de vida de Pieta, Tays compartilhou a primeira imagem com a filha, de look combinado, e legendou: "Meu plano de Deus". "Que momento. Sem palavras! O tal do amor incondicional", respondeu Biel.

O cantor também fez um registro em seu feed, mostrando os pés da filha e agradecendo: "Obrigada, meu Senhor Deus". Confira: