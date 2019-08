Taylor Swift se apresentará no MTV VMA 2019

Taylor Swift no iHeartRadio Music Awards, em Los Angeles. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A MTV anunciou na quarta-feira, 7, que Taylor Swift vai se apresentar no MTV Video Music Awards (VMA), que ocorrerá em 26 de agosto deste ano, às 21h, no horário de Brasília. As informações são da Associated Press.

Dentre os dez prêmios aos quais ela concorre neste ano, a cantora está sendo indicada nas categorias de vídeo do ano e música do ano com You Need to Calm Down.

Taylor estará concorrendo ao lado de artistas como Ariana Grande, que se equipara a ela no número de indicações, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Savage e J. Cole, Billie Eilish e Jonas Brothers.