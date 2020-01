Taylor Swift revela que mãe está com tumor no cérebro

Taylor Swift e sua mãe, Andrea Swift. Foto: AP Photo

Taylor Swift revelou que sua mãe, Andrea Swift, sofre com um tumor no cérebro. A cantora, que falou sobre a batalha de sua mãe contra o câncer ao longo dos anos, contou à revista Variety na última terça-feira, 21, que enquanto sua mãe passava por tratamento, "eles encontraram um tumor no cérebro".

"E os sintomas pelos quais passa uma pessoa quando se tem um tumor no cérebro não se parecem em nada com os quais nós passamos com seu câncer antes. Então têm sido tempos bem difíceis para nós como família", afirmou Taylor Swift.

Apesar de Taylor Swift ser a celebridade, Andrea Swift se tornou uma figura reconhecida entre os fãs mais ardorosos da cantora, com alguns deles postando sobre ela online. Andrea Swift costuma ser vista sorrindo ao lado de sua filha em premiações e em público.

"Todos amam suas mães; todos têm uma mãe importante. Mas, para mim, ela é realmente uma força que me guia. Quase todas as decisões que eu tomo, eu falo com ela primeiro. Então, obviamente é uma grande questão falar sobre sua doença", prosseguiu Taylor Swift.