Taylor Swift responde processo de plágio de 'Shake It Off': 'Totalmente escrita por mim'

Taylor Swift enfrenta uma acusação de plágio pela música 'Shake It Off', lançada em 2014 e parte do álbum '1989', que rendeu um Grammy à cantora. Foto: Mike Blake/Reuters

Taylor Swift enviou nesta segunda-feira, 8, um documento em resposta ao processo que a acusa de ter plagiado a música Playas Gon' Play, da banda 3LW, para criar o hit Shake It Off, de 2014.

No documento, que foi obtido pela revista Billboard, a cantora afirma que não conhecia a canção ou a banda antes da acusação ser feita. "A letra de Shake It Off foi escrita totalmente por mim", diz. "A primeira vez que eu ouvi a canção [Playas Gon' Play] foi depois que a alegação foi feita".

Os compositores Sean Hall e Nathan Butle abriram a ação contra Taylor em 2017, alegando que a música da cantora havia versos iguais aos da faixa de 2001, citando frases como "haters gonna hate" e "players gonna play".

Um juiz havia arquivado o caso em 2018, afirmando que os trechos seriam muito "banais" para terem sido plagiados, mas ele foi reaberto em 2021 depois que uma apelação foi acolhida.

Em seguida, os advogados da cantora pediram novamente que o processo fosse descartado, mas um juiz distrital negou o pedido, alegando que a ação deveria passar por um julgamento por existirem "similaridades suficientes".

Na moção enviada por Taylor, ela diz que já escutou a frase "haters gonna hate" - que significa algo como "os odiadores vão odiar" - em diversas "músicas, filmes e outros trabalhos", e ainda citou uma apresentação de 2013 na qual usou uma camiseta com a frase.

"Estava impressionada com mensagens de que as pessoas propensas a fazer algo o farão, e a melhor maneira de superá-los é dar os ombros e continuar vivendo", afirmou Taylor sobre o processo de composição da música.

"Com Shake It Off, eu queria prover um meio cômico e empoderado de ajudar as pessoas a se sentirem melhores sobre críticas negativas através da música, dança e da possibilidade da pessoa só deixar as críticas negativas para lá", completou.

Compare as faixas:

