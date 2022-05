Taylor Swift recebe diploma de doutorado honorário em cerimônia em Nova York

Taylor Swift durante discurso em cerimônia de formatura da Universidade de Nova York, nesta quarta-feira, 18, no Yankee Stadium. A cantora recebeu o título de Doutora Honorária da instituição. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Taylor Swift recebeu nesta quarta-feira, 18, o título de Doutora em Belas Artes pela Universidade de Nova York. A cantora compareceu à cerimônia de formatura da turma de 2022, que aconteceu no Yankee Stadium, em Nova York.

O doutorado honorário foi concedido à cantora por ser "uma voz influente para os direitos dos artistas e uma força global contra a discriminação de orientação sexual e identidade de gênero", de acordo com a instituição.

Durante a cerimônia, Taylor vestiu a beca e capelo nas cores da universidade e fez um discurso para os formandos. O evento foi transmitido no Youtube e já conta com mais de 312 mil visualizações.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo se preparando para a cerimônia. Durante seu discurso, ela disse que nunca pôde ter uma formatura e a experiência comum na universidade por ter se dedicado à música desde cedo e falou sobre sua trajetória.

"Lancei 11 álbuns e no processo mudei do country para o pop, do alternativo ao folk. Você escreve de maneira diferente em seus stories do Instagram do que em sua tese. Somos todos camaleões literários e acho fascinante", disse.

Taylor também parabenizou os formandos por passarem pela experiência da faculdade durante a pandemia de covid-19 e agradeceu a instituição por honrar sua carreira.

Apenas Taylor Swift radiante após receber seu doutorado! #22GraduatesVersion pic.twitter.com/RqK0fZlPe5 — Dra. Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) May 18, 2022

O título de doutor honorário é concedido quando a pessoa se destaca na área de atuação, mas não cursou o doutorado em uma instituição de ensino. A Universidade de Nova York havia anunciado em março que Taylor Swift receberia a honraria. Meryl Streep, Oprah Winfrey e John Legend são algumas das personalidades que já receberam o título por outras instituições.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais