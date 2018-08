Taylor Swift presta homenagem a Aretha Franklin durante show em Detroit

A cantora Taylor Swift fez um minuto de silêncio em homenagem a Aretha Franklin, que faleceu dia 16 de agosto por causa de um câncer no pâncreas. O tributo ocorreu durante um show em Detroit, cidade onde Aretha morou a vida toda.

Na ocasião, Taylor lamentou a morte de um ícone insubstituível da música: "Palavras nunca poderão descrever quantas coisas ela fez em sua vida para tornar o mundo um lugar melhor", disse.

Em seguida, as luzes se apagaram e a plateia ficou em silêncio para homenagear a rainha do soul.

