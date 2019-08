Taylor Swift pede que seus fãs apoiem seleção feminina dos Estados Unidos

Taylor Swift e Alex Morgan no Teen Choice Awards Foto: Danny Moloshok / Invision / AP

A cantora Taylor Swift pediu aos seus milhões de fãs que ajudem a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos a lutar por salários iguais, dizendo que as campeãs mundiais deram um "passo histórico" pela igualdade.

A discriminação de pagamento por gênero está "acontecendo em todos os lugares", disse a cantora e compositora americana ao aceitar o prêmio de ícone no Teen Choice Awards deste ano de Alex Morgan, co-capitã do time feminino, no último domingo, 11.

"Enquanto elas estiverem ganhando a Copa do Mundo, elas também estão dando um passo histórico em termos de igualdade de gênero e diferença salarial", disse Swift, de 29 anos.

"Por favor, por favor, por favor, apoiem ela e suas colegas de time, porque isso ainda não acabou. Ainda não está resolvido. Fiquem online e falem sobre isso."

A vitória por 2 x 0 na final da Copa do Mundo disputada em julho encerrou uma campanha que atraiu uma vasta audiência televisiva.

Em março, as jogadoras processaram a Federação de Futebol dos Estados Unidos, pedindo pagamentos e condições de trabalho iguais às dos homens.

As jogadoras, incluindo estrelas como Megan Rapinoe, Carli Lloyd e Alex Morgan, disseram que vinham sendo constantemente menos pagas do que seus semelhantes masculinos, apesar de suas performances melhores.

O prêmio em dinheiro para a Copa do Mundo feminina dobrou para 30 milhões de dólares neste ano, diante de 448 milhões de dólares disponíveis para o torneio masculino em 2018.

"Deixe as pessoas saberem como vocês se sentem sobre isso, porque o que aconteceu com elas é injusto. Está acontecendo em todos os lugares, e elas são heróinas e ícones por se levantarem [contra isso]", afirmou Taylor Swift.

Não é a primeira vez que a cantora de Shake It Off, que tem mais de 120 milhões de seguidores no Instagram, toma uma posição política para dar um empurrão à igualdade de gênero, incluindo para a comunidade LGBT+.

Em junho, Taylor Swift lançou um vídeo para a música You Need To Calm Down e pediu aos fãs para assinar uma petição pedindo proteções legais à população LGBT dos Estados Unidos.