Taylor Swift patenteia trechos de músicas de seu novo álbum

Taylor Swift nem lançou 'Reputation' ainda, porém já tornou alguns trechos de músicas marcas registradas. Foto: Ben Sklar/The New York Times

O novo álbum de Taylor Swift, Reputation, ainda nem foi lançado, mas a cantora já patenteou trechos de suas novas músicas para impedir que marcas utilizem as frases em produtos sem autorização. Em 2015, a cantora fez o mesmo com frases de Shake it Off e Blank Space, músicas do CD 1989.

De acordo com o site TMZ, entre as frases patenteadas estão "Look What Your Made Me Do" e "The old Taylor can't come to the phone right now". A marca registrada cobre o uso em músicas, camisetas, blusas de moletom, capas de notebooks, cartões de presente, sacolas de tecido, patches, calçados, roupas de banho e até roupas íntimas.

A cantora já é conhecida por usar tudo o que pode para fazer dinheiro. Desde que divulgou seu novo álbum, Taylor divulga uma nova maneira de vender ingressos para sua próxima turnê. Os fãs devem se registrar no site, comprar o novo álbum (que já está em pré-venda por cerca de R$ 50) ou outros itens relacionados, como camisetas e acessórios para, assim, entrarem em uma lista de prioridade para conseguirem comprar ingressos para os shows.

Reputation será lançado no dia 10 de novembro e já tem dois singles divulgados, o Look What You Made Me Do e ...Ready For It?. Antes da divulgação, Taylor apagou todas as publicações de suas redes sociais e postou vídeos de cobras.

VEJA TAMBÉM: As indiretas de Taylor Swift em Look What You Made Me Do