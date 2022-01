Taylor Swift lança remix de um de seus maiores sucessos

Taylor Swift anunciou o lançamento de ‘Red (Taylor’s Version)’ no ano passado Foto: Instagram/@taylorswift

Os fãs de Taylor Swift já podem comemorar! A cantora lançou nesta sexta, 21, um novo remix dançante da música Message In A Bottle (Taylor’s Version).

A faixa faz parte da regravação do álbum Red, lançado em 2012. Taylor escolheu a música, considerada uma das preferidas pelos fãs, para a versão feita pelo produtor Fat Max Gsus.

Taylor Swift havia anunciado o lançamento de Red (Taylor’s Version) em junho do ano passado.

O álbum inclui as 30 canções do disco lançado em 2012, com uma com mais de 10 minutos de duração e faz parte do projeto de Taylor para recuperar os direitos sobre os álbuns.

Ouça: