Taylor Swift lança regravação do álbum 'Red'; confira

A cantora Taylor Swift Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 12, a regravação do álbum Red, na "versão Taylor". O disco foi lançado originalmente em outubro de 2012.

A cantora regravou as 16 faixas originais e inovou ao acrescentar outras 14 músicas, que foram feitas em parcerias com artistas como Chris Stapleton, Ed Sheeran e Phoebe Bridgers.

O disco traz hits como We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, além da faixa-título. Este lançamento faz parte do projeto de Taylor de regravar todas as músicas compradas por Scooter Braun.

Nas redes sociais, a artista comemorou o lançamento. "Apenas um lembrete amigável de que eu nunca teria pensado que era possível voltar e refazer meus trabalhos anteriores, redescobrir a arte perdida e as pérolas esquecidas pelo caminho, se vocês não tivessem me encorajado", iniciou.

"Red está prestes a ser meu novamente, mas ele sempre foi de vocês", escreveu. Em 2019, Scooter Braun comprou os direitos dos seis primeiros álbuns da cantora por mais de US$ 300 milhões. Na época, ela disse que estava "triste e enojada" porque só ficou sabendo do acordo quando ele foi divulgado pela mídia e não teve a oportunidade de comprar os direitos de seu próprio trabalho.