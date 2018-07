Taylor Swift lança '...Ready for It' e fãs especulam que música seja para Harry Styles

Alguns fãs acham que a nova música é uma resposta a 'Two Ghosts', de Harry Styles Foto: Doug Mills/The New York Times

Taylor Swift lançou mais uma faixa do álbum Reputation neste domingo, 3. Uma prévia da música ...Ready for It já havia sido apresentada nos Estados Unidos durante a transmissão de um jogo de futebol americano na ESPN na noite de sábado, 2.

Diferente de Look What You Made Me Do, a nova música parece trazer um pouco da 'antiga Taylor' (que, por sinal, não estava morta?) com a letra sobre relacionamentos amorosos.

O tema é recorrente nas músicas de Taylor, e os fãs atribuem diversas canções a diferentes namorados da cantora. Nessa caso, não foi diferente.

A primeira impressão foi a de que ...Ready for It tenha sido escrita para o ator Joe Alwyn, namorado de Taylor desde o ano passado. No entanto, muitos fãs insistem que a música seja mais uma indireta para Harry Styles — para quem ela já teria escrito Style e Out of the Woods.

A teoria defende que a nova faixa de Reputation seja uma resposta a Two Ghosts, de autoria do cantor. Taylor faz referência a fantasmas na música, além de dizer que "você é mais novo que os meus ex" — Harry é o homem mais novo que ela já namorou.

Are you #readyforit? No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL — ESPN (@espn) 3 de setembro de 2017

Veja algumas opiniões dos fãs:

Hi @Harry_Styles, Tay Tay just gave you an answer for "Two Ghosts". Your move...Taylor Swift - Ready For It? (Audio) https://t.co/SScnUPfhm3 — Rayna Malik (@fieryfyrfly) 3 de setembro de 2017

"Oi, Harry Styles, Tay Tay acaba de dar uma resposta para Two Ghosts. Sua vez..."

taylor swift's ready for it is yet another bop about harry styles and no one can tell me otherwise — Jess (@BettyxJug) 3 de setembro de 2017

her best songs are about harry and she's never even said anything bad about him unlike her other ex's and that's the tea — Jess (@BettyxJug) 3 de setembro de 2017

"...Ready for It é mais uma sobre Harry Styles e ninguém pode me dizer o contrário. As melhores músicas dela são sobre o Harry e ela nunca disse nada de ruim sobre ele, diferente dos outros ex"

I love the fact that #ReadyForIt is about Joe Alwyn. It's Taylor's way to introduce us to him — Lola Foura (@OlgaFoura) 3 de setembro de 2017

"Amo que ...Ready for It seja sobre Joe Alwyn. É o jeito que a Taylor nos apresenta a ele"

Wait, is Ready For It actually about her current boyfriend, Joe? Because ❤️ — Caitlin Rantala (@caitlinrantala) 3 de setembro de 2017

"Espera, ...Ready for It é sobre o namorado atual dela, Joe? Porque ❤️"

