Taylor Swift lança 'Carolina' música do filme ‘ Um Lugar Bem Longe Daqui'; ouça

A cantora Taylor Swift Foto: Robyn Beck / AFP

Como prometido, Taylor Swift lançou sua nova música Carolina da trilha sonora do filme Um Lugar Bem Longe Daqui. Esta é a sua primeira música original recém-escrita desde seu álbum de 2020, Evermore.

A música, anunciada nas redes sociais da artista, chega enquanto a Sony Pictures se prepara para o lançamento do filme, baseado no romance de Delia Owens, que conta a história de Kya Clark, interpretada pela atriz Daisy Edgar-Jones, que vive em uma cidade da Carolina do Norte.

Rodeada de boatos, a vida de Kya piora quando ela se envolve com dois jovens e um deles é encontrado morto. O longa foi produzido pela atriz Reese Witherspoon e chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de setembro.

Ouça Carolina:

Taylor Swift revelou nas redes sociais na manhã de quinta-feira que a música Carolina, da trilha sonora do filme Um Lugar Bem Longe Daqui seria lançada à meia-noite.

“Há coisas que só Carolina sabe… e em breve você também saberá”, diz um tweet bastante enigmático postado na página da cantora Taylor Nation no Twitter.