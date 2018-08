Taylor Swift faz show surpresa em bar nos Estados Unidos; assista

A cantora Taylor Swift. Foto: Instagram / @taylorswift

A cantora Taylor Swift surpreendeu o público que assistia a um show do cantor Craig Wiseman num bar em Nashville, cidade em que deu seus primeiros passos na música, escrevendo suas canções como campositora.

De acordo com o jornal Tennessean, cerca de 40 pessoas estavam presentes no Bluebird Cafe na noite do último sábado, 31, e foi convidada por Wiseman, que também é compositor, assim como ela, para se juntar a ele por alguns momentos.

"Eu acho que qualquer compositor na cidade vai ecoar meus sentimentos e dizer que esse é um tipo único de lugar que existe - um lugar onde você pode vir e ouvir o compositor tocar as músicas que eles puseram no mundo", disse a cantora sobre o café.

Taylor cantou um de seus maiores sucessos, Shake It Off, e também outra música escrita por ela, que ficou conhecida por conta da banda Litthe Big Town Better Man. O público, é claro, aprovou a aparição inesperada.

Assista abaixo!