Taylor Swift faz apresentação surpresa no bar Stonewall Inn

Taylor Swift no evento de gala da revista 'Time' para celebrar as 100 pessoas mais influentes do mundo. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Taylor Swift fez uma performance surpresa em um icônico bar gay de Nova York um dia após lançar uma música apoiando a comunidade LGBTQ.

A cantora pop comemorou o mês do Orgulho LGBT ao aparecer no Stonewall Inn na noite desta sexta-feira, 14.

Na quinta-feira, 13, ela lançou You Need to Calm Down, na qual se dirige aos homofóbicos. A música é o segundo single do sétimo álbum da cantora, Lover, que será lançado em 23 de agosto.

Taylor cantou seu hit Shake It Off no bar de Nova York com o ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family, que foi quem sediou o evento.

Ferguson está trabalhando em um documentário sobre o Stonewall Inn, onde os clientes resistiram a um ataque policial em 1969 e ajudaram a estimular o movimento pelos direitos da comunidade LGBT.

Taylor Swift tem se mostrado grande defensora da causa. No início deste mês, a cantora publicou uma carta nas redes sociais destinada ao senador republicano dos Estados Unidos Lamar Alexander. No documento, ela pede proteção dos direitos LGBTs e apoio à Lei da Igualdade.

Em abril, ela doou o equivalente, na época, a R$ 400 mil para o Tennessee Equality Project, organização que luta contra projetos dentro da Assembleia Geral considerados prejudiciais para a comunidade LGBT.

Confira abaixo o novo single de Taylor Swift, You Need to Calm Down, cujo videoclipe será lançado na próxima segunda-feira, 17.