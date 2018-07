Taylor Swift estaria namorando o ator britânico Joe Alwyn

Taylor Swift e Joe Alwyn estariam namorando, diz jornal britânico. Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo | REUTERS/Tyrone Siu

De acordo com o The Sun, Taylor Swift está namorando o ator britânico Joe Alwyn há alguns meses, e estaria passando alguns dias em Londres usando uma peruca para manter o relacionamento em segredo.

Um fonte disse ao jornal: "Taylor e Joe é algo real, é um relacionamento muito sério. Mas depois do que aconteceu com Tom Hiddleston, eles estão determinados a ficarem quietos sobre isso".

Ainda de acordo com a publicação, a cantora tem voado "em jatinhos particulares" e a segurança dela tem feito de tudo para que ela não seja vista. Além disso, "ela está andando com Joe em Londres usando disfarces, como chapéus e lenços, para manter sua identidade escondida".

A tentativa de se manter discreta faz sentido, já que o último namoro de Taylor, com Tom Hiddleston, teria terminado justamente porque ele queria manter o relacionamento público, e ela não se sentia tão à vontade com a situação.

Já o ator Joe Alwyn nunca foi visto namorando atrizes e cantoras famosas, e ainda está construindo sua carreira artística. Ele estudou no National Youth Theatre em Londres e, depois, foi para a Universidade de Bristol. Sua primeira grande aparição no cinema foi no filme A Longa Caminhada de Billy Lynn, lançado em novembro do ano passado. Seu próximo filme será The Favourite (ainda sem título em português), ao lado de Emma Stone e Rachel Weisz, ainda sem data de estreia.