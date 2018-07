Taylor Swift e Tom Hiddleston terminam namoro

Foto: Reprodução/Twitter

Após três meses juntos, a cantora Taylor Swift e o ator Tom Hiddleston terminaram o namoro, segundo a revista People. O romance o casal se tornou oficial em junho, quando foram publicadas fotos dos dois juntos em uma praia no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 05, foi divulgado que Tom estaria 'sem paciência' com a forma que o público via o casal. Desde o início do relacionamento, diversos rumores cercaram o romance 'Hiddleswift', inclusive o de que o namoro seria apenas um 'golpe publicitário' de Taylor. "Tom não consegue lidar em ser um motivo de riso, e contou a Taylor que está disposto a terminar caso não haja uma mudança de 360 graus da parte dela", afirmou uma fonte ao site Radar Online.

"Tom está simplesmente sem paciência para isso. O incomoda muito que ele tenha se tornado conhecido como um romance falso e virado motivo de piadas", prosseguiu.

O informante também salientou que o prognóstico do relacionamento entre os dois não é dos melhores, uma vez que Taylor também estaria decepcionada com Hiddleston: "A nova postura firme de Tom deixou Taylor enfurecida, e ela está reclamando com seus amigos que ele ganhou tanta visibilidade na imprensa graças a ela".