Taylor Swift e Tom Hiddleston passam tempo separados

Foto: Reprodução/Twitter

No início, Taylor Swift e Tom Hiddleston foram vistos juntos em todos os lugares mas agora eles estão passando um tempo separados. O casal não é visto em público há 11 dias, período mais longo sem ver um ao outro desde o início do relacionamento, em junho.

Isso porque Hiddleston está na Austrália gravando seu novo filme, Thor: Ragnarok. Uma fonte disse ao jornal The Sun, porém, que "Tom e Taylor ainda são cem por cento um casal. Eles estão se concentrando no trabalho no momento, mas estarão de volta na companhia um do outro novamente em breve".

O ator, que vai continuar interpretando Loki na série de filmes, criou um perfil no Instagram apenas na última terça-feira, 9, e postou uma foto vestido do personagem. Em pouco tempo, o artista já acumulou quase meio milhão de seguidores.

Desde que começou a namorar Taylor, Tom tem estado no centro das atenções e, recentemente, quando questionado se o foco em sua vida pessoal incomoda, ele disse: "Eu não sei, trata-se de ser autêntico".

"Tudo o que você faz, você tem que ter certeza que você realmente acredita nisso e, desde que você saiba disso, não importa o que alguém diz sobre isso, porque a natureza de ser uma figura pública é que todos terão uma opinião sobre qualquer coisa que você faz, e contanto que você saiba por que você fez algo e você se comprometeu a fazer isso com autenticidade, então você está bem", disse Hiddleston.