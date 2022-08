Taylor Swift é tema de curso na Universidade do Texas

Obra de Taylor Swift será estudada em curso exclusivo na Univerdade do Texas, nos Estados Unidos. Foto: DJ Johnson/EFE/EPA

Após receber o título de Doutora em Belas Artes pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, em maio, Taylor Swift está com outra novidade acadêmica: um curso para chamar de seu, The Taylor Swift Songbook. Conforme anunciado pela Universidade do Texas, o projeto sobre a obra da cantora estará incluso a partir de setembro na grade dos novos alunos do programa de arte.

Segundo o New York Post, a professora de inglês Elizabeth Scala, responsável pela ministração do curso, elogia a artista: “Uma compositora inteligente e talentosa, e suas habilidades de escrita são o que me fez focar nela.”

O departamento de inglês da universidade explica que a ideia é “fornecer uma introdução aos estudos literários e métodos de pesquisa que usam a composição de Taylor Swift como base para o ensino de uma ampla gama de habilidades”.

A cantora, entretanto, não é a única a ser título de um curso na universidade. Além dela, os estudantes de música da primavera de 2023 estudarão Harry Styles, em um curso sobre identidade, internet e cultura pop europeia.