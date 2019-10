Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber compõem nova música para filme 'Cats'

Taylor Swift chega no MTV VMA 2019 em 26 de agosto Foto: Caitlin Ochs/ Reuters

A popstar Taylor Swift e o compositor britânico Andrew Lloyd Webber escreveram uma nova música para a adaptação cinematográfica do musical Cats, que será interpretada pela bailarina Francesca Hayward no filme. Beautiful Ghosts também será cantada por Swift, que interpreta a gata Bombalurina nas telas, durante os créditos finais.

Com estreia marcada para dezembro, Cats é baseado no musical extremamente popular de Lloy Webber e conta com um elenco de estrelas, incluindo Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson e Rebel Wilson.

Principal dançarina do Royal Ballet, Hayward interpreta Victoria, um papel desenvolvido mais amplamente no longa, que traz os rostos dos atores em corpos cobertos por pelos computadorizados de gato. "Na primeira vez que li o roteiro, a primeira coisa que eu disse foi: 'Precisamos ter uma música para Victoria'", disse Lloyd Webber em um comunicado, acrescentando que a nova canção foi incrivelmente importante e parte central do filme.

Um vídeo dos bastidores mostra Swift, Lloyd Webber e o diretor ganhador do Oscar Tom Hooper em um estúdio de gravação, além de cenas de Hayward no longa. "Houve uma ambição e uma inspiração para ter uma música original no filme", disse Swift no vídeo. Inspirado em poemas do autor britânico T.S. Eliot, o musical Cats estreou no Reino Unido em 1981 e é um dos espetáculos mais antigos ainda em cartaz no West End e na Broadway de Nova York.