Taylor Swift doa US$ 1 milhão para vítimas de desastre natural

. Foto: Bang Showbiz

A cantora Taylor Swift doou cerca de $ 1 milhão de dólares para o Louisiana Flood Relief após 11 pessoas terem sido mortas pelo desastre natural ocorrido no estado norte-americano.

"Começamos a turnê mundial 1989 em Louisiana, e os fãs que estavam lá foram maravilhosos e nos fizeram sentir em casa. O fato de que tantas pessoas foram forçadas a deixar suas casas nesta semana é de partir o coração", contou Taylor.

A cantora ainda pediu que todos ajudem da maneira que puderem, seja doando dinheiro, ou de outras formas: "Eu encorajo aqueles que podem ajudar e enviar seu amor e orações para eles durante esse período devastador".

A Louisiana teve declarado estado de emergência, e mais de 20 mil pessoas foram resgatadas desde o início das inundações.

Recentemente, ela também fez uma generosa doação no Dia do Elefante à organização African Parks, que agradeceu-a por meio de uma postagem no twitter da entidade.

Taylor também revela o que vem fazendo no tempo de folga que encontrou em sua atarefada agenda: "Faço alguns trabalhos de jardinagem. Isso é o que eu costumava fazer, de volta à fazenda".