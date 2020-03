Taylor Swift doa um milhão de dólares para ajudar vítimas de tornado no Tennessee

Taylor Swift na premiere no filme 'Cats', em Nova York, em dezembro de 2019. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A cantora Taylor Swift doou um milhão de dólares, ou R$ 4.627.550 na cotação atual, para um fundo de auxílio para os afetados por um tornado e tempestades que atingiram o estado do Tennessee. Até agora foram registrados 24 mortos, além de feridos e desabrigados.

A informação foi divulgada pela Agência AP nesta quinta-feira, 5, e foi confirmada por um porta-voz da cantora. Swift nasceu na cidade de Nashville, capital do Tennessee, que foi atingida por uma forte tempestade que matou cinco pessoas. Outras 18 morreram após a passagem do tornado.

Em sua conta no Instagram a cantora falou sobre a situação do seu estado natal. “Nashville é meu lar, e o fato de que tantas pessoas perderam seus lares e muito mais no centro do Tennessee é devastador para mim”, disse Taylor.

No story em que ela fala sobre a situação no estado ela também anunciou que fez uma doação para o fundo de resposta para emergências do Tennessee, e informa o link para doações para os interessados em doar.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais