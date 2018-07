Taylor Swift divulga capa e título de seu novo álbum

'Reputation' é o título do novo álbum de Taylor Swift Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Depois de apagar os conteúdos de suas redes sociais e de postar vídeos enigmáticos de cobras, Taylor Swift quebrou o silêncio e divulgou o título e a capa de seu novo álbum.

O Reputation será lançado apenas no dia 10 de novembro, mas a cantora anunciou um novo single para a noite da próxima quinta-feira, 24.

Os fãs especulam que o nome do álbum e os vídeos de cobra tenham relação com a 'fama' de Taylor Swift no ano passado, quando foi chamada de 'cobra' por Kim Kardashian, que divulgou um áudio desmentindo a cantora.

Confira abaixo a capa do novo álbum:

No Twitter, os fãs ficaram animados com a novidade e já preveem muitos prêmios e #1 nas paradas mundiais:

QUEM PEGOU #1 PEGOU QUEM NAO PEGOU NAO PEGA MAIS TAYLOR EU TE VENERO pic.twitter.com/Plp0zZADfA — VEM TS6 (@greysreasonsw) 23 de agosto de 2017

taylor swift dando aula de como fazer uma divulgação ícone, vc quer @? TAYLOR SWIFT EU TE VENERO pic.twitter.com/bEE1KZjSSU — a (@sincewood) 23 de agosto de 2017

Sobre a Taylor Swift FINALMENTE tirar o #1 de Despacito pic.twitter.com/5FIaqIZ1ot — Túlião (@_mt2001) 23 de agosto de 2017