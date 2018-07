Taylor Swift canta de surpresa em casamento de fã

Foto publicada no Twitter pela irmã da noiva Foto: Twitter/Reprodução

Taylor Swift fez uma surpresa para um fã na noite deste sábado. A artista cantou sua música 'Blank Space' durante a festa de casamento de Max Singer e Kenya Smith, aparição em New Jersey combinada previamente com Ali, a irmã do noivo.

A cantora foi convencida depois de ler uma carta de Ali escrita em abril, que contou da morte da mãe dela e de Max e do fato de o irmão ter, de fato, se casado no hospital para que sua mãe não perdesse o dia mais importante da vida dele.

De acordo com relato de Ali, Max e sua mãe inclusive dançaram ao som de 'Blank Space' na tradicional valsa do noivo com sua mãe.