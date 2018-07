Taylor Swift, Bush e Chris Brown reagem ao vídeo de 'Famous'

O polêmico vídeo está disponível na plataforma de streaming TIDAL. Foto: Reprodução

Após o polêmico clipe de Kanye West para a canção Famous viralizar nas redes sociais no sábado, 25, alguns artistas, representados no vídeo por meio de bonecos de cera totalmente nus, resolveram se manifestar.

De acordo com o site The Hollywood Life, a cantora Taylor Swift estaria furiosa e se sentiu vítima de abuso após ver o vídeo. Ela planeja uma resposta à altura junto com sua equipe.

Um representante do ex-presidente americano George W. Bush informou para o site TMZ: "Em caso que alguém ainda esteja com dúvida, aquele não é o Presidente Bush. Ele está muito mais em forma do que aquilo".

Já o cantor Chris Brown foi único que demonstrou ter gostado do videoclipe até então.

Em tom de brincadeira, Brown publicou uma foto retirada do clipe em seu Instagram com a seguinte legenda: "Por que um pedaço do meu bumbum ficou aparecendo nessa réplica de cera? Kanye é louco, talentoso, mas louco".

Os demais artistas e políticos presentes no vídeo ainda não se manifestaram até o momento.

Famous conta com 12 bonecos de cera nus deitados em uma única cama, idênticos à artistas e políticos. Entre eles Taylor Swift, Kim Kardashian, Rihanna, Chris Brown, Anna Wintour, George W. Bush, Donald Trump, Ray J, Amber Rose, Caitlyn Jenner, Bill Cosby e o próprio Kanye West.