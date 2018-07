Taylor Swift assina carta que se opõe à forma com que o YouTube disponibiliza conteúdo

Foto: Reprodução/Instagram

Em carta assinada e enviada ao congresso norte-americano, a cantora Taylor Swift se juntou a uma série de artistas de peso e gravadoras para pedir a revisão da Digital Millennium Copyright Act (D.M.C.A.), lei nos Estados Unidos que regula a distribuição de direito autoral em meios digitais no país. O alvo principal é o YouTube, que utiliza conteúdo artístico por meio de licenças que podem não ser renovadas.

O YouTube, por sua vez, rebate dizendo que, direta e indiretamente, rende bilhões de dólares aos envolvidos no meio musical e que novas ferramentas contribuem para que os donos dos direitos consigam coibir a piratria dentro do site.

Organizador da carta, Irving Azoff pensa diferente. O empresário disse em entrevista à Billboard que nunca viu uma ameaça tão séria aos artistas quanto vê no YouTube. Além de Taylor, o grupo U2 e Paul McCartney são outros signatários da carta. No passado, Taylor tirou seu conteúdo do Spotfy por alegar que o aplicativo feria seu direito autoral.