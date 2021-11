Taylor Swift anuncia curta-metragem de música 'All Too Well' com Dylan O’Brien e Sadie Sink

A cantora Taylor Swift Foto: EFE/EPA/DJ JOHNSON

Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 5, que a canção All Too Well vai ganhar um curta-metragem. A produção será protagonizada por Dylan O’Brien e Sadie Sink.

O curta, dirigido pela própria cantora, vai ser lançado na próxima sexta-feira, dia 12. Essa é a mesma data do lançamento da regravação do álbum Red (2012).

All Too Well é uma canção baseada no breve relacionamento que a artista teve com o ator Jake Gyllenhaal, entre os anos de 2010 e 2011. No Instagram, Taylor compartilhou um teaser. Confira:

O álbum Red terá 30 faixas, inlcuindo várias inéditas que foram cortadas da versão original, e contará com parcerias com Ed Sheeran, Phoebe Bridgers e outros nomes de destaque.

Em abril deste ano, Taylor liberou a regravação do Fearless, álbum originalmente lançado em 2008. O projeto é uma forma de a cantora retomar posse e controle criativo do seu catálogo, que atualmente está nas mãos no empresário Scooter Braun.