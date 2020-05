Taylor Lautner vende roupas e doará dinheiro para afetados pela pandemia

O ator Taylor Lautner irá ajudar afetados pela pandemia do novo coronavírus Foto: Mario Anzuoni / Reuters

O ator Taylor Lautner anunciou no domingo, 17, que irá vender diversas roupas que possui, tanto usadas quanto novas, para arrecadar dinheiro, que será doado para pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Ele classificou a ação como uma limpeza de primavera, atual estação do ano nos Estados Unidos, onde mora.

Conhecido pelo papel do lobisomem Jacob na saga Crepúsculo, o ator fez o anúncio em sua conta no Instagram, em que publicou alguns stories mostrando o processo de limpeza do armário e a separação das peças de roupa que foram colocadas à venda, incluindo algumas autografadas por Taylor.

“Limpeza de primavera! Vendendo muitas roupas novas e usadas do meu guarda-roupa. Os rendimentos irão ser usados para ajudar os afetados pela covid-19”, informou o ator no vídeo. As roupas podem ser compradas neste site, e até o momento a maioria delas já foi vendida.

REI DA EMPATIA! Taylor Lautner está vendendo várias peças de roupa usadas e não usadas no poshmark (loja virtual). Todo dinheiro que ele conseguir pela venda das roupas serão doados para os infectados pelo Covid-19 nos Estados Unidos. COMPRE AGORA: https://t.co/aIHlGBdU6c pic.twitter.com/RGxYlMf4E1 — Taylor Lautner Mania (@TayLautnerMania) May 17, 2020

A peça mais cara ainda disponível é um casaco usado por Taylor quando participou da série Scream Queens, em 20016, e foi autografada por ele. Ela está sendo vendida por 995 dólares, ou cerca de R$ 5.600 na cotação atual.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais