Tatá Werneck revela sofrer com hiperêmese gravídica: 'muito enjoo'

Tatá Werneck está simplesmente hilária em seu talk-show 'Lady Night', no Multishow. Ela tem colocado artistas em situações embaraçosas e consegue arrancar declarações sinceras de seus convidados no meio de suas piadas. Mas o grande destaque é o quadro 'Entrevista com Especialista', no qual a apresentadora faz perguntas absurdas a pessoas que de fato são especialistas em algum assunto. Separamos as melhores situações dos episódios que já foram ao ar. Confira:

Foto: Reprodução de cena do 'Lady Night'/Multishow