Tatá Werneck revela nome da filha e brinca sobre semelhança com ela e Rafael Vitti

Filha de Tata Werneck e Rafael Vitti. Foto: Instagram/@valeriaalencarvitti

O nome da filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, que nasceu no último dia 23, foi finalmente revelado após certo suspense e várias hipóteses cogitadas. Clara Maria foi o escolhido, tendo sido compartilhado nas redes sociais pela apresentadora e pelas avós da bebê.

Na noite de quinta-feira, 24, a apresentadora publicou um vídeo no Instagram em que aparece o nome da filha e algumas fotos do parto, que foi por cesariana.

Na manhã desta sexta-feira, 25, o vídeo já não estava disponível na rede social, mas foi compartilhado por internautas no Twitter.

nesse momento me encontro emocionado após assistir esse video mostrando o nascimento da filhinha da Tata Werneck e do Rafa Vitti bem vinda ao mundo Clara Maria ❤❤❤ pic.twitter.com/2JLf4OFkrl — (@_wesleyalvs) October 25, 2019

Clara era um dos nomes cogitados por Tatá Werneck quando ela estava grávida. Cora era outra possibilidade e Clóvis era o nome 'provisório' pelo qual a bebê era chamada nas publicações da apresentadora.

Valéria Alencar, mãe de Rafael Vitti, e Claudia Werneck, mãe de Tatá, também compartilharam fotos da neta para anunciar o nome da menina.

Semelhança de Clara Maria com os pais

Tatá brincou sobre a filha ser parecida com ela e com Vitti ao mesmo tempo. "Claruda (ou clarex) é igual ao Rafa bebê. Mas também é igual a mim. Quem vencerá está disputa? Michel Teló será novamente campeão mesmo sem ser da família? Que comecem as batalhas", escreveu a apresentadora ao compartilhar fotos de quando ela e o ator eram bebês e de Clara Maria juntas. A referência ao cantor Michel Teló é por conta das cinco vezes em que ele foi o jurado vencedor no The Voice Brasil.